GSK : dans le vert avec un relèvement d'objectif

(CercleFinance.com) - GSK gagne plus de 1% à Londres, après un relèvement par le groupe de santé de ses prévisions de BPA ajusté pour 2021, désormais attendu en baisse de 2 à 4% à taux de changes constants hors contribution des solutions contre la Covid-19. Pour mémoire, il déclarait à l'occasion de ses semestriels, au mois de juillet, prévoir une baisse de son BPA ajusté et hors Covid-19 à un pourcentage 'dans le milieu ou le haut de la plage à un chiffre' à taux de changes constants. Sur son troisième trimestre 2021, GSK a engrangé un BPA ajusté de 36,6 pence, en croissance de 10% hors effets de changes, pour des revenus de 9,08 milliards de livres sterling, là aussi en hausse de 10% en monnaies locales.

Valeurs associées GLAXOSMITHKLINE LSE +0.19%