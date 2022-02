Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GSK: dans le vert avec des propos de broker information fournie par Cercle Finance • 15/02/2022 à 13:45









(CercleFinance.com) - GSK (GlaxoSmithKline) gagne près de 1% à Londres sur fond de propos positifs de Liberum qui réaffirme sa recommandation 'achat' sur le titre du groupe de santé britannique, tout en remontant son objectif de cours de 1870 à 1910 pence.



Le broker relève ses prévisions à court terme après un quatrième trimestre solide et souligne que GSK 's'attend à ce que les bénéfices d'exploitation ajustés augmentent de 12 à 14% en 2022 (hors effets de la pandémie), dépassant ses perspectives de croissance à moyen terme'.





