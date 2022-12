Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GSK: critère principal atteint dans le cancer de l'endomètre information fournie par Cercle Finance • 02/12/2022 à 11:42









(CercleFinance.com) - GSK a annoncé vendredi que le Jemperli avait atteint son critère d'évaluation principal lors d'une étude clinique de phase III dans le traitement du cancer de l'endomètre.



Le laboratoire pharmaceutique britannique indique que des résultats préliminaires montrent que l'essai a montré un bénéfice 'significatif' à la fois des points de vue clinique et statistique chez les patientes présentant des mésappariements de l'ADN (dMMR) et du phénotype MSI-H, mais aussi dans la population globale.



Une amélioration significative de la survie sans progression de la maladie a également été observée chez les patientes présentant des mésappariements de l'ADN (dMMR) et du phénotype MSI-H, ajoute-t-il.



Pour ce qui concerne la survie globale, les données pour l'instant récoltées s'avèrent insuffisantes pour tirer des conclusions, mais GSK fait état d'une tendance globale pour l'instant 'favorable'.



L'action GSK progressait de 0,2% vendredi matin à la Bourse de Londres suite à cette annonce.





