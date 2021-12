Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GSK : création d'un institut R&D avec l'Université d'Oxford information fournie par Cercle Finance • 02/12/2021 à 15:50









(CercleFinance.com) - GlaxoSmithKline (GSK) annonce une collaboration majeure de cinq ans avec l'Université d'Oxford afin de créer un Institut de médecine moléculaire et informatique Oxford-GSK. Installé au sein de l'Université d'Oxford, l'institut se consacrera à la R&D autour de nouveaux médicaments en s'appuyant sur les connaissances de la génétique humaine et en utilisant des technologies de pointe telles que la génomique fonctionnelle et l'apprentissage automatique. Les scientifiques des deux entités aideront à identifier les programmes de R&D les plus susceptibles de réussir et de répondre aux besoins des patients. L'institut bénéficiera d'une enveloppe de 30 millions de livres sterling de la part de GSK.

