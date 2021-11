Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GSK : contrats avec Washington pour le sotrovimab information fournie par Cercle Finance • 17/11/2021 à 13:57









(CercleFinance.com) - GlaxoSmithKline (GSK) et Vir Biotechnology annoncent des contrats avec le gouvernement américain totalisant environ un milliard de dollars pour des doses de sotrovimab, leur anticorps monoclonal expérimental pour le traitement précoce de la Covid-19. La FDA a accordé au produit une autorisation d'utilisation d'urgence en mai. GSK fournira ces doses d'ici le 17 décembre. En plus de celles qui seront fournies cette année, Washington pourra acheter des doses supplémentaires jusqu'en mars 2022. Avec les contrats annoncés ce jour, GSK et Vir ont conclu des accords contraignants pour la vente de plus de 750.000 doses de sotrovimab dans le monde, avec des doses supplémentaires réservées par le biais d'autres accords.

