GSK: conclut un accord de licence exclusif avec Scynexis

(CercleFinance.com) - GSK annonce avoir conclu un accord de licence exclusif avec Scynexis, portant sur le Brexafemme (comprimés d'ibrexafungerp), un antifongique de première classe approuvé par la FDA américaine pour le traitement de la candidose vulvo-vaginale (CVV) et pour la réduction de l'incidence de CVV récurrent (RCVV).



Cet accord de licence exclusif donne à GSK le droit de commercialiser Brexafemme pour la CVV et la RCVV tout en continuant à développer ibrexafungerp, qui est en phase III d'essais cliniques pour le traitement potentiel de la candidose invasive (CI), une infection fongique potentiellement mortelle.



En contrepartie, Scynexis recevra un paiement initial de 90 millions de dollars avec de futurs paiements d'étape basés sur la performance et des redevances échelonnées.



' Brexafemme est un nouveau médicament antifongique approuvé avec un large spectre d'activité contre les souches de champignons résistantes existantes et émergentes. De plus, la transaction consolide le portefeuille synergique d'antibiotiques innovants de stade avancé de GSK ', a commenté Luke Miels, directeur commercial de GSK.







