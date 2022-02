Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GSK: conclusion du litige et accord mondial avec Gilead information fournie par Cercle Finance • 02/02/2022 à 16:04









(CercleFinance.com) - ViiV Healthcare, société mondiale spécialisée dans le VIH et détenue majoritairement par GSK, annonce avoir conclu un accord avec Gilead afin de régler le litige concernant les brevets de ViiV Healthcare relatifs au dolutégravir, un médicament utilisé dans le cadre du traitement du VIH.



Concrètement, ViiV Healthcare, GSK et Shionogi reprochaient au Biktarvy de Gilead d'enfreindre certains de leurs brevets relatifs au dolutégravir.



Les parties ont finalement conclu un accord de règlement global et un accord de licence de brevet en vertu desquels Gilead a obtenu une licence mondiale pour certains brevets de ViiV Healthcare relatifs au dolutégravir.



Gilead effectuera un paiement initial de 1,25 milliard de dollars à ViiV Healthcare, au premier trimestre 2022. Puis Gilead paiera une redevance de 3 % sur toutes les ventes futures aux États-Unis de Biktarvy (6,09 milliards de dollars en 2020) et de tout autre produit vendu aux Etats-Unis contenant du bictégravir.



Aussitôt après la transaction, les litiges autour des contrefaçons de brevets aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, en Irlande, en Allemagne, au Japon, en Corée, en Australie et au Canada seront abandonnées, indique GSK.







Valeurs associées GLAXOSMITHKLINE LSE +0.46%