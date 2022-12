GSK: collaboration stratégique avec Wave Life Sciences information fournie par Cercle Finance • 13/12/2022 à 15:44

(CercleFinance.com) - GSK annonce une collaboration stratégique avec Wave Life Sciences, une société de médicaments génétiques au stade clinique, dans le but de faire progresser les thérapies oligonucléotidiques.



GSK rappelle que les oligonucléotides sont de courts brins d'ADN ou d'ARN qui peuvent réduire, restaurer ou moduler l'ARN par plusieurs mécanismes différents.



La collaboration de recherche entre les deux structures est prévue pour une durée initiale de quatre ans. Il s'agira notamment de combiner les connaissances de GSK et la plateforme exclusive de R&D de médicaments de Wave, PRISMTM.



La collaboration permettra à GSK de faire progresser jusqu'à huit programmes en tirant parti de la plateforme PRISM de Wave, et à Wave de faire progresser jusqu'à trois programmes en s'appuyant sur l'expertise de GSK en génétique et en génomique.



Par ailleurs, GSK reçoit la licence mondiale exclusive pour le programme préclinique de Wave pour l'AATD (une maladie génétique héréditaire qui affecte à la fois les poumons et le foie avec des options de traitement limitées) appelé WVE-006, qui utilise la technologie propriétaire 'AIMer' de Wave.



Selon les termes de l'accord, Wave recevra un paiement initial de 170 millions de dollars, dont 50 millions de dollars en actions.



Pour le programme WVE-006, Wave est éligible pour recevoir jusqu'à 225 millions de dollars pour les étapes de lancement et développement et jusqu'à 300 millions de dollars en paiements d'étape liés aux ventes et redevances.



Pour chacun des huit programmes de collaboration de GSK, Wave sera éligible à recevoir jusqu'à 130 à 175 millions de dollars d'étapes de développement et de lancement et 200 millions de dollars d'étapes liées aux ventes, ainsi que des redevances de vente échelonnées.