GSK : collaboration étendue avec Vir Biotechnology

(CercleFinance.com) - GSK et Vir Biotechnology annoncent étendre leur collaboration pour inclure de nouveaux traitements pour la grippe et d'autres virus respiratoires, accord par lequel GSK versera un paiement initial de 225 millions de dollars et investira 120 millions dans Vir. Cet accord donne à GSK les droits exclusifs pour développer des anticorps monoclonaux pour la prevention ou le traitement de la grippe, dont VIR-2482. Il disposera aussi d'une option exclusive pour co-développer ce produit après l'achèvement d'essais de phase II. En outre, les deux groupes vont s'engager dans deux programmes de recherche supplémentaires, étendant leur collaboration actuelle dans la génomique pour développer des produits thérapeutiques potentiels pour d'autres cibles de virus respiratoires.

