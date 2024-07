Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client GSK: collaboration de recherche avec Flagship Pioneering information fournie par Cercle Finance • 29/07/2024 à 14:31









(CercleFinance.com) - GSK annonce une collaboration avec Flagship Pioneering afin de découvrir et développer des médicaments et vaccins innovants, en se concentrant d'abord sur les domaines respiratoire et immunologique.



GSK apportera son expertise dans les domaines thérapeutiques et son savoir-faire en développement, tandis que Flagship contribuera avec son réseau de sociétés bioplateformes et ses technologies novatrices.



Initialement, les deux entreprises investiront jusqu'à 150 millions de dollars pour une phase d'exploration.



L'objectif est de sélectionner jusqu'à 10 nouveaux médicaments et vaccins prometteurs pour un développement clinique ultérieur par GSK.



Flagship et ses sociétés pourraient recevoir jusqu'à 720 millions de dollars en paiements et redevances pour chaque programme acquis.







Valeurs associées GSK 1 564,50 GBX LSE +0,74%