GSK : collaboration avec Novartis sur la recherche en Afrique

(CercleFinance.com) - Novartis et GSK annoncent le lancement d'une collaboration pour soutenir la recherche scientifique de haute qualité qui étudie la diversité génétique en Afrique et son impact potentiel sur la réponse aux médicaments thérapeutiques. Ce projet, avec un engagement de financement combiné de 2,8 millions de livres sur cinq ans, invite les chercheurs africains à soumettre des propositions de recherche sur la pertinence de la diversité génétique africaine pour traiter le paludisme et la tuberculose. Les chercheurs sont invités à exprimer leur 'intention de soumettre' d'ici le 1er mars 2021. Le Conseil sud-africain de la recherche médicale administrera ce projet baptisé Africa GRADIENT, et un comité directeur conjoint supervisera l'examen des propositions soumises.

Valeurs associées GLAXOSMITHKLINE LSE +0.88%