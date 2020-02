GSK :collaboration avec le chinois Clover pour le coronavirus

(CercleFinance.com) - GlaxoSmithKline a déclaré lundi qu'il avait conclu une collaboration de recherche avec le chinois Clover pour son candidat vaccin contre le coronavirus à base de protéines.

GSK a annoncé vouloir fournir à Clover son système d'adjuvant pandémique pour une évaluation plus approfondie de son Covid-19 S-Trimer dans des études précliniques.

Un adjuvant est ajouté à certains vaccins pour améliorer la réponse immunitaire, créant ainsi une immunité contre les infections plus forte et plus durable que le vaccin seul.

Avec l'une des plus grandes capacités internes de bioproduction en Chine, Clover pourrait potentiellement évoluer rapidement et produire de grandes quantités d'un nouveau vaccin contre le coronavirus, a déclaré le fabricant britannique de médicaments.

Il n'y a actuellement aucun vaccin disponible pour Covid-19, qui a infecté plus de 76 000 personnes jusqu'à présent et a causé plus de 2 800 décès signalés.