GSK : cession à Sandoz d'une catégorie d'antibiotiques

(CercleFinance.com) - Sandoz, la filiale de génériques du groupe Novartis, a annoncé jeudi avoir trouvé un accord en vue de faire l'acquisition des activités de GSK sur le marché des céphalosporines, une catégorie d'antibiotiques permettant de lutter contre les maladies infectieuses. Le laboratoire pharmaceutique suisse explique que la transaction va lui permettre de mettre la maison sur trois marques commercialisées dans une centaine de pays, dont Zinnat, qui est indiqué dans le traitement des angines et pharyngites aiguës à streptocoque, mais aussi dans celui de la maladie de Lyme. Sandoz souligne que l'acquisition intervient alors qu'il cherche à se renforcer sur le marché des antibiotiques, que don directeur général Richard Saynor considère comme des 'médicaments véritablement essentiels constituant la clé de voûte des systèmes de santé modernes'. A cet effet, le laboratoire a récemment agrandi son centre autrichien de Kundl. Aux termes de l'accord, Sandoz versera à GSK une somme de 350 millions de dollars, un montant devant s'accompagner de paiements d'étape pouvant atteindre 150 millions de dollars. La finalisation de l'opération est attendue dans le courant du seconde semestre de l'année.

Valeurs associées GLAXOSMITHKLINE LSE -1.12%