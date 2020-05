Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GSK : cède sa participation dans Hindustan Unilever Cercle Finance • 07/05/2020 à 12:26









(CercleFinance.com) - Le fabricant de médicaments britannique GlaxoSmithKline annonce ce jeudi avoir vendu plus de 133 millions d'actions de Hindustan Unilever Limited, pour un produit brut d'environ 3,1 milliards de livres. Pour mémoire, GSK a acquis une participation de 5,7% dans Hindustan Unilever Limited (HUL) après la fusion de son entité cotée en Inde, GSK India, avec HUL. Alors que GSK avait initialement annoncé attendre un produit net d'environ 2,4 milliards de livres, le désinvestissement devrait atteindre environ 2,9 milliards de livres. Après la finalisation de la vente, GSK ne détiendra plus aucune action HUL.

