GSK : Bruxelles commande des doses du traitement anti-Covid

(CercleFinance.com) - GSK et Vir Biotechnology ont annoncé mercredi que l'Union européenne avait décidé de commander jusqu'à 220.000 doses de leur traitement expérimental contre la Covid-19. En vertu de cet accord d'achat en commun, les Etats membres de l'Union auront la possibilité de faire l'acquisition en urgence de certaines quantités du sotrovimab lorsqu'il aura été approuvé par l'Agence européenne du médicament (EMA). Bruxelles explique que cette commande fait suite à l'émission d'un avis favorable du Comité des médicaments à usage humain (CHMP), une émanation de l'institution, pour le traitement des patients les plus à risque de développer les formes sévères de la maladie. Aux Etats-Unis, le sotrovimab s'est déjà vu accorder une autorisation de mise sur le marché en urgence de la part de la FDA. GSK et Vir avaient signé l'an dernier un accord de collaboration portant sur la recherche et le développement de traitements contre le Covid basés sur la plateforme d'anticorps monoclonaux de Vir.

Valeurs associées GLAXOSMITHKLINE LSE +0.41%