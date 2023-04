Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GSK: BPA ajusté en hausse de 7% au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 26/04/2023 à 09:52









(CercleFinance.com) - GSK publie un chiffre d'affaires de 6,9 Mds£ au titre du 1er trimestre, marquant un recul de 8% à taux de change constants par rapport au 1er trimestre du précédent exercice. En excluant le recul des contrats covid, le CA progresserait de 10% souligne le laboratoire.



Le bénéfice d'exploitation ajusté trimestriel ressort à 2,09 Mds£, stable à taux de change constants et dépassant légèrement les attentes du consensus.

Le BPA ajuste ressort quant à lui à 37 pence, en hausse de 7% à taux de change constants.



'Nous avons bien démarré l'année 2023, avec d'excellentes performances dans les vaccins, la médecine de spécialités et la médecine générale. Nous sommes très concentrés sur nos lancements à venir, y compris notre vaccin potentiel contre le VRS pour les personnes âgées, et sur la poursuite du renforcement de notre pipeline', a commenté Emma Walmsley, la directrice générale.



Dans ce contexte, GSK confirme ses prévisions pour l'exercice 2023 et annonce un dividende de 14 pence pour le trimestre écoulé. Le laboratoire cible un dividende de 56,5 pence par action pour l'ensemble de l'exercice.





Valeurs associées GSK LSE -1.11%