Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GSK : BPA ajusté annuel conforme au consensus Cercle Finance • 03/02/2021 à 14:37









(CercleFinance.com) - Le géant britannique de l'industrie pharmaceutique, GlaxoSmithKline (GSK) a publié aujourd'hui ses résultats financiers au terme d'une année jugée 'extraordinaire' par Emma Walmsley, directrice générale. Sur l'ensemble de l'exercice, le chiffre d'affaires de GSK s'établit à 34,1 milliards de livres sterling, en croissance de 1%, ou 3% à taux de change constants Le bénéfice d'exploitation ajusté atteint 8,9 milliards de livres sterling, en recul de 1%, ou en progression de 2% à taux de change constants. En ligne avec le consensus, le BPA ajusté annuel s'établit à 115,9pence, à -6%, ou -4% à taux de change constants. Pour 2021, GSK prévoit de poursuivre et accroître ses investissements dans son pipeline. L'entreprise anticipe une croissance du secteur 'Pharmaceutical' à un chiffre tout comme le 'Consumer Healthcare'. GSK prévoit aussi des perturbations pour la branche vaccination, les gouvernements mettant la priorité sur le vaccin contre la Covid ce qui pourrait impacter les autres vaccinss à court terme. GSK reste toutefois 'très confiant' quant à la reprise au 2nd semestre, notamment pour son vaccin Shingrix.

Valeurs associées GLAXOSMITHKLINE LSE -3.44%