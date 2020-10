Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GSK : baisse de 8% du BPA trimestriel Cercle Finance • 28/10/2020 à 14:35









(CercleFinance.com) - GSK (GlaxoSmithKline) recule de 1% à Londres, après la publication par le groupe de santé d'un BPA ajusté de 35,6 pence au titre du troisième trimestre, en baisse de 8% en données totales mais en hausse de 1% hors effets de changes. A 8,6 milliards de livres sterling, le chiffre d'affaires s'est contracté de 5% en pro forma et hors effets de changes, avec notamment une contraction de 9% pour la division vaccins, perturbée comme attendu par la pandémie de Covid-19. Pointant cependant des 'performances fortes de moteurs clés de croissance' (respiratoire, VIH, oncologie et santé grand public), GSK se dit en voie de réaliser en 2020 un BPA ajusté à la borne basse de sa fourchette cible de -1 à -4% hors effets de changes.

