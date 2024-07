Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client GSK:avis positif du CHMP pour étendre l'approbation d'Arexvy information fournie par Cercle Finance • 29/07/2024 à 10:01









(CercleFinance.com) - GSK fait savoir que le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments (EMA) a recommandé d'étendre l'approbation de son vaccin contre le virus respiratoire syncytial (VRS) afin d'y inclure les adultes âgés de 50 à 59 ans, en plus des adultes de 60 ans et plus.



C'est la première fois qu'une telle recommandation est faite pour cette tranche d'âge par le CHMP.



La décision finale de la Commission européenne est attendue pour septembre 2024. Depuis juin 2023, le vaccin Arexvy est déjà approuvé en Europe pour les adultes de 60 ans et plus.





Valeurs associées GSK 1 566,50 GBX LSE +0,87%