GSK : avis favorable du CHMP pour le Benlysta

(CercleFinance.com) - GlaxoSmithKline plc (GSK) a annoncé aujourd'hui que le comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments (EMA) a émis un avis favorable et recommande l'utilisation de Benlysta (bélimumab) par voie intraveineuse et sous-cutanée, en association avec des traitements immunosuppresseurs de base, pour le traitement des patients adultes atteints de néphrite lupique active (LN). L'avis du CHMP est l'une des dernières étapes de la procédure d'autorisation de mise sur le marché avant l'approbation par la Commission européenne. S'il était approuvé, Benlysta deviendrait le premier et le seul produit biologique approuvé à la fois pour le lupus érythémateux systémique (LED) et la LN dans l'Union européenne, précise GSK.

Valeurs associées GLAXOSMITHKLINE LSE +0.12%