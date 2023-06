GSK: avis favorable de l'ACIP sur le vaccin anti-VRS information fournie par Cercle Finance • 22/06/2023 à 10:10

(CercleFinance.com) - GSK fait savoir que le comité consultatif sur les pratiques d'immunisation (ACIP) des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis s'est déclaré favorable à l'utilisation d'Arexvy (le vaccin contre le virus respiratoire syncytial - VRS- avec adjuvant) chez les adultes âgés de 60 ans dans le cadre de la prise de décision clinique partagée.



GSK précise que la prise de décision clinique partagée permet aux patients, en accord avec leurs professionnels de santé, de déterminer si la vaccination contre le VRS leur convient.



Le laboratoire s'est dit 'reconnaissant' envers l'ACIP et les CDC qui ont reconnu le potentiel d'Arexvy et a fait part de son impatience à s'associer avec les différents responsables de la santé publique et aux professionnels afin de mettre son vaccin à disposition des personnes âgées avant le début de la saison du VRS.



Les recommandations de l'ACIP seront transmises au directeur du CDC et au département américain de la Santé et des Services sociaux pour examen et approbation. Une fois approuvées, les recommandations finales seront publiées dans un futur rapport hebdomadaire sur la morbidité et la mortalité (MMWR) pour conseiller les prestataires de soins de santé sur l'utilisation appropriée du vaccin.