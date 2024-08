Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client GSK: approbation du Nucala au Japon pour la rhinosinusite information fournie par Cercle Finance • 28/08/2024 à 12:43









(CercleFinance.com) - GSK fait savoir que le ministère japonais de la Santé a approuvé Nucala (mepolizumab) pour le traitement de la rhinosinusite chronique avec polypes nasaux (CRSwNP) chez les adultes dont les symptômes ne sont pas contrôlés par les traitements standards.



Cette approbation s'appuie sur des essais cliniques de phase III démontrant l'efficacité et la sécurité du médicament.



Pour rappel, la CRSwNP est une maladie chronique qui affecte 1 à 4 % de la population, avec 40 % des cas non contrôlés. Le laboratoire indique que Nucala offrira une alternative à la chirurgie et aux stéroïdes systémiques pour ces patients.





Valeurs associées GSK 1 644,50 GBX LSE +1,64%