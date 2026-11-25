GSK affirme que son médicament contre l'asthme est comparable à son ancien médicament pour une maladie immunitaire rare

Le laboratoire pharmaceutique britannique GSK GSK.L a déclaré mercredi que son nouveau traitement contre l’asthme, Exdensur, avait permis à autant de patients atteints d’un trouble immunitaire rare d’atteindre la rémission que son ancien médicament, Nucala, ouvrant ainsi la voie à un traitement pouvant être administré moins fréquemment.

Ce médicament, dont le nom chimique est le depemokimab, est déjà approuvé sur les principaux marchés en tant que traitement d'appoint pour l'asthme sévère et la rhinosinusite chronique avec polypes nasaux.

Cette étude concernait des patients atteints de granulomatose éosinophile avec polyangéite (EGPA), une affection dans laquelle l’inflammation des vaisseaux sanguins de petit et moyen calibre peut entraîner des difficultés respiratoires ou des lésions organiques dans les cas graves.

Exdensur s’est révélé non inférieur à Nucala en termes de rémission de la maladie, atteignant ainsi l’objectif principal de l’étude, avec des résultats de sécurité similaires à ceux de ce dernier, a déclaré GSK.

Les prévisions de GSK concernant le chiffre d’affaires annuel maximal de 3 milliards de livres sterling pour ce médicament incluent son utilisation chez les patients atteints d’EGPA, bien que l’asthme soit le principal moteur de ce chiffre, selon Kaivan Khavandi, responsable de la recherche et du développement dans le domaine respiratoire chez le laboratoire pharmaceutique.

L’étude a recruté des patients dont la maladie n’était pas maîtrisée ou qui avaient fait une rechute, dont beaucoup n’avaient jamais reçu de traitement biologique. Plus de la moitié des prescriptions d’Exdensur pour l’asthme concernent également des patients qui n’ont jamais pris de traitement biologique auparavant, a précisé Kaivan Khavandi.

“C’est cette population qui est insuffisamment prise en charge et qui représente la plus grande opportunité de marché”, a-t-il déclaré.

Les médicaments biologiques sont des médicaments fabriqués à partir de cellules vivantes, généralement de grosses molécules protéiques, qui ciblent des parties spécifiques du système immunitaire, contrairement aux médicaments synthétisés à partir de substances chimiques. Les patients atteints de pathologies difficiles à contrôler, comme l’EGPA, ne commencent souvent un traitement par des médicaments biologiques qu’après l’échec d’autres types de traitements.

Le depemokimab cible l’interleukine-5, une protéine clé de la signalisation immunitaire, afin de réduire l’inflammation. Dans le cadre de l’étude, le médicament a été administré deux fois par an, tandis que le Nucala était administré tous les mois en association avec des traitements standard tels que les stéroïdes.

GSK a indiqué qu’elle prévoyait de demander des autorisations d’extension d’utilisation pour l’EGPA au cours du premier semestre 2027, les données détaillées devant être présentées lors d’une prochaine conférence et publiées dans une revue scientifique.