GSK GSK.L a annoncé mercredi que son traitement contre l'asthme, Exdensur, s'était révélé comparable, dans le cadre d'une étude de phase avancée, à son propre médicament déjà autorisé, Nucala, destiné au traitement d'une maladie immunitaire rare, ouvrant ainsi la voie à un traitement pouvant nécessiter des prises moins fréquentes.

Exdensur, dont le nom chimique est le depemokimab, a atteint l’objectif principal de l’étude qui le comparait à Nucala, a déclaré GSK, les résultats en matière de sécurité et d’efficacité étant équivalents à ceux de ce dernier

L'étude portait sur la granulomatose éosinophile avec polyangéite (EGPA), une maladie immunitaire dans laquelle l'inflammation des petits et moyens vaisseaux sanguins peut entraîner des difficultés respiratoires ainsi que d'autres problèmes cardiovasculaires et neurologiques

Dans les cas graves, l’EGPA peut également entraîner des lésions organiques

Le depemokimab cible l’interleukine-5, une protéine clé de la signalisation immunitaire, afin de réduire l’inflammation provoquée par une accumulation excessive d’éosinophiles, un type de globules blancs

Dans le cadre de l’étude, le médicament a été administré deux fois par an, tandis que le Nucala était administré tous les mois en association avec des traitements standard tels que les stéroïdes

GSK a indiqué qu’elle prévoyait de déposer des demandes d’autorisation de mise sur le marché pour le depemokimab dans le traitement de l’EGPA au cours du premier semestre 2027; des données détaillées devraient être présentées lors d’un prochain congrès et publiées dans une revue scientifique