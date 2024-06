Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client GSK: acquisition de la biotech américaine Elsie information fournie par Cercle Finance • 06/06/2024 à 16:21









(CercleFinance.com) - GSK a annoncé jeudi avoir fait l'acquisition d'Elsie Biotechnologies, une société biotechnologique américaine, pour un montant qui pourrai atteindre 50 millions de dollars.



Dans un communiqué, le groupe pharmaceutique britannique dit s'intéresser à l'expertise acquise par l'entreprise basée à San Diego dans les oligonucléotides, des acides nucléiques qu'il juge prometteurs dans le traitement de maladies telles que l'hépatite B chronique ou la NASH.



GSK explique avoir tout particulièrement l'intention d'associer les données générées par la plateforme propriétaire d'Elsie avec ses capacités en matière d'IA afin de concevoir de nouveaux modèles d'oligonucléotides.



Le laboratoire précise que le rachat fait suite à une collaboration réussie menée depuis juillet 2023, qui lui avait permis de valider la technologie d'Elsie.





