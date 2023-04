GSK: acquisition de BELLUS pour près de 2 Mds$ information fournie par Cercle Finance • 18/04/2023 à 09:45

(CercleFinance.com) - GSK annonce la signature d'un accord pour l'acquisition de BELLUS, une société biopharmaceutique canadienne. Cette société travaille à améliorer la vie des patients souffrant de toux chronique réfractaire (CCR).



Cette acquisition porte sur un montant de 14,75 $ US par action ordinaire en espèces, ce qui représente une valeur totale approximative de 2,0 milliards $ US (1,6 milliard de livres sterling).



Elle permet à GSK d'accéder au camlipixant, un antagoniste P2X3 hautement sélectif et potentiellement le meilleur de sa catégorie, actuellement en phase III de développement pour le traitement de première ligne des patients adultes atteints de CCR.



On estime que 28 millions de patients souffrent de toux chronique, dont 10 millions dans le monde et 6 millions aux États-Unis et dans l'Union européenne (UE) souffrant de CCR depuis plus d'un an.



Le CCR est défini comme une toux persistante pendant plus de huit semaines qui ne répond pas au traitement d'une affection sous-jacente ou qui est autrement inexpliquée. Il n'existe aucun médicament approuvé pour le CCR aux États-Unis et dans l'UE.