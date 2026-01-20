GSK achète RAPT Therapeutics pour 2,2 milliards de dollars pour une thérapie prometteuse contre les allergies alimentaires

GSK obtient les droits mondiaux d'ozureprubart, à l'exception de certaines régions d'Asie

L'ozureprubart de RAPT cible l'anticorps à l'origine des réactions allergiques

Il s'agit de la première acquisition majeure de GSK sous la direction du nouveau directeur général Luke Miels

Le groupe britannique GSK GSK.L va acheter RAPT Therapeutics RAPT.O pour 2,2 milliards de dollars, ajoutant à son portefeuille de produits respiratoires et immunologiques les droits mondiaux sur l'ozureprubart, le médicament expérimental de l'entreprise américaine contre les allergies alimentaires, ont déclaré les deux fabricants de médicaments mardi.

Il s'agit de la première acquisition majeure de GSK sous la direction de son nouveau directeur général Luke Miels , alors que l'entreprise fait face aux tarifs douaniers américains et cherche de nouveaux médicaments pour compenser les baisses de revenus dues à l'expiration des brevets de certains des médicaments les plus vendus.

Les investisseurs comptent sur M. Miels pour aider GSK à atteindre son objectif de chiffre d'affaires annuel de plus de 40 milliards de livres (54 milliards de dollars) d'ici 2031.

GSK, cotée à Londres, paiera 58 dollars par action RAPT, avec un investissement initial de 1,9 milliard de dollars. L'accord donnera à GSK les droits mondiaux sur le programme ozureprubart, à l'exclusion de la Chine continentale, de Macao, de Taïwan et de Hong Kong.

Les actions de GSK ont baissé d'environ 1 % dans les premiers échanges, à 1 802,5 pence par action.

UNE THÉRAPIE PROMETTEUSE

L'ozureprubart de RAPT est une thérapie mise au point en laboratoire et conçue pour prévenir l'inflammation causée par les réactions allergiques. Il agit en ciblant un anticorps responsable de la réaction immunitaire et offre la possibilité d'un traitement avec des doses moins fréquentes que la norme actuelle.

"Ozureprubart... est conforme à notre approche d'acquisition d'actifs qui s'adressent à des cibles validées et où il existe un besoin médical clair non satisfait", a déclaré Tony Wood, directeur scientifique de GSK, dans un communiqué.

Mardi, GSK a également déclaré que le japonais Shionogi & Co

4507.T augmenterait sa participation dans ViiV Healthcare , détenue majoritairement par le groupe, après le retrait de Pfizer PFE.N de l'entreprise créée en 2009.

GSK conserve sa participation majoritaire de 78,3 % dans ViiV, qui développe un pipeline de traitements injectables à longue durée d'action et de médicaments de prévention, et recevra un dividende spécial de 250 millions de dollars lorsque ViiV annulera les actions du fabricant de médicaments américain.

