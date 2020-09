Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GSK : accords avec le Canada pour le vaccin de la Covid-19 Cercle Finance • 23/09/2020 à 07:47









(CercleFinance.com) - Sanofi et GSK annoncent avoir signé mardi des accords avec le Gouvernement du Canada en vue de la fourniture, dès 2021, de jusqu'à 72 millions de doses de leur vaccin adjuvanté contre la Covid-19, actuellement en développement. Les deux entreprises pharmaceutiques exploitent des sites de fabrication de vaccins au Canada qui contribuent au développement d'un vaccin contre la Covid-19 et auxquels s'ajoute leur réseau industriel mondial respectif. Sanofi et GSK ont lancé un essai de phase I/II le 3 septembre. Ils prévoient d'obtenir les premiers résultats début décembre 2020 et d'être en mesure de lancer un essai pivot de phase III avant la fin de l'année.

Valeurs associées GLAXOSMITHKLINE LSE +2.38%