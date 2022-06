GSK: accorde une subvention à la HealthTree Foundation information fournie par Cercle Finance • 29/06/2022 à 15:26

(CercleFinance.com) - GSK a attribué une subvention de 100 000 E à la HealthTree Foundation, une organisation sans but lucratif qui cherche à réduire les disparités dans les soins prodigués aux patients atteints de myélome multiple.



Le 'HealthTree Equity and Diversity for Multiple Myeloma Program', prévoit d'améliorer l'accès, l'éducation et le soutien aux communautés mal desservies et aux patients issus de minorités.



'Nous voyons un grand potentiel dans la proposition de la HealthTree Foundation, qui va au-delà de la science pour améliorer l'accès, les soins équitables et la qualité de vie de la communauté du myélome multiple', souligne Tania Small, vice-présidente, responsable mondiale des affaires médicales en oncologie et responsable de la diversité, de l'équité et de l'inclusion en R&D chez GSK.



La subvention de GSK contribuera à soutenir la Fondation HealthTree dans le développement d'outils de diffusion numérique pour distribuer des informations sur les traitements et les essais, et soutenir, éduquer et fournir des soins plus équitables aux patients atteints de myélome multiple.