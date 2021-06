Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GSK : accord de licence entre ViiV et Halozyme Cercle Finance • 22/06/2021 à 11:39









(CercleFinance.com) - ViiV Healthcare a annoncé mardi la conclusion d'un accord de licence avec Halozyme portant sur l'utilisation d'un système de libération des médicaments. La filiale de GlaxoSmithKline spécialisée dans le traitement du VIH explique que l'accès à la technologie du groupe de San Diego (Californie) va lui permettre de développer des médicaments à action prolongée, pouvant être administré tous les trois moi, ou plus. Pour Halozyme, la conclusion de cette licence va entraîner le versement d'un paiement d'étape de 40 millions de dollars, qui devrait par ailleurs être assorti de futurs paiement pouvant atteindre 175 millions de dollars. Le groupe californien pourra aussi prétendre à des redevances de l'ordre de 15% sur les ventes des médicaments appelés à être développés à partir de sa technologie.

Valeurs associées GLAXOSMITHKLINE LSE -1.36%