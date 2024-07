Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client GSK: accord de licence avec Touchlight information fournie par Cercle Finance • 23/07/2024 à 16:51









(CercleFinance.com) - Touchlight, un fabricant britannique de principes actifs pharmaceutiques, a annoncé mardi la signature d'un accord de licence avec le laboratoire GSK.



Le contrat doit permettre à GSK d'exercer d'une option afin de disposer des droits non-exclusifs sur la technologie d'ADN enzymatique doggybone (dbDNA) mise au point par Touchlight en vue de la production de vaccins à ARN messager contre les épidémies saisonnières et de possibles pandémies.



Les termes financiers de l'accord n'ont pas été dévoilés.



Parallèlement, la biotech américaine Scynexis a annoncé qu'elle allait recevoir un paiement d'étape de 10 millions de dollars de la part de GSK au titre de leur accord de licence conclu sur l'antifongique Ibrexafungerp.



GSK a annoncé par ailleurs lors de la conférence Aids 2024 que sa filiale ViiV Healthcare avait enregistré des données de phase I positives sur son projet de médicament de longue durée contre le VH184, qui a montré une activité antivirale durant les essais.



Toujours à l'occasion de la grande conférence mondiale sur le VIH, ViiV a indiqué que son médicament Apretude, visant à réduire les risques de transmission sexuelle du VIH chez les individus à risque, avait maintenu un bon niveau de protection durant les périodes de grossesse chez les femmes suivant son traitement.



Enfin, ViiV Healthcare a déclaré que Dovato, sa bithérapie contre l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine de type 1 (VIH-1), s'était montré tout aussi efficace que la trithérapie Biktarvy de Gilead durant des essais de phase IV.





