GSK: accord de licence avec Spero Therapeutics

(CercleFinance.com) - GSK a annoncé jeudi la signature d'un accord de licence exclusif avec l'américain Spero Therapeutics portant sur la commercialisation d'un antibiotique expérimental destiné au traitement des infections compliquées de l'appareil urinaire.



Ce partenariat va permettre à GSK de distribuer le médicament, baptisée 'tebipenem HBr' dans toutes les régions du monde, à l'exception du Japon et de certains pays d'Asie.



Spero a prévu de démarrer une étude clinique de phase III sur cette molécule l'an prochain, suite à un retour favorable de la FDA américaine sur la conception de l'essai.



Aux termes de l'accord, Spero Therapeutics va recevoir un versement immédiat de 66 millions de dollars, qui pourrait s'accompagner d'autres paiements d'étape, ainsi que d'éventuelles 'royalties' sur les futures ventes du produit.



GSK compte également faire l'acquisition de neuf millions d'actions ordinaires Spero, un investissement représentant un montant de 7,4 millions de dollars sur la base du cours de Bourse d'hier.





