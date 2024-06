Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client GSK: accord de licence avec Ochre Bio information fournie par Cercle Finance • 12/06/2024 à 16:45









(CercleFinance.com) - GSK a conclu mercredi un accord de licence pluriannuel avec la société biotechnologique britannique Ochre Bio afin de développer de nouvelles pistes de traitement contre les maladies du foie.



Aux termes de l'accord, le groupe biopharmaceutique américain aura accès aux plateformes de données propriétaires constituées par Ochre Bio, notamment à partir de perfusions d'organe.



GSK - dont l'un des axes de développement prioritaires est l'hépatologie - dit ainsi vouloir ainsi approfondir ses connaissances dans la spécialité.



Plus spécifiquement, les données récoltées par GSK seront utilisées dans des modèles d'IA avec l'objectif d'identifier des cibles potentielles.



L'accord est estimé au total à 37,5 millions de livres sterling (environ 44 millions d'euros).





