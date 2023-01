Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GSK: accord de licence avec le chinois WuXi Bio information fournie par Cercle Finance • 05/01/2023 à 16:33









(CercleFinance.com) - Le sous-traitant pharmaceutique chinois WuXi Biologics a annoncé jeudi la signature d'un accord de licence avec GSK, qui aura la possibilité d'exercer jusqu'à quatre options sur les anticorps TCE bispécifiques et multi-spécifiques développés à partir de sa technologie propriétaire.



Aux termes de l'accord, GSK pourra reprendre le développement et la commercialisation de ces anticorps ciblant l'antigène associé aux tumeurs (TAA) et l'antigène tumoral CD3, actuellement en phase préclinique.



Il est prévu que WuXi Biologics reçoive un premier paiement de 40 million de dollars, auquel pourraient s'ajouter quelque 1,5 milliards de dollars de paiements d'étape liés à la réalisation d'objectifs commerciaux et réglementaires.



WuXi Biologics est aussi éligible au versement de redevances sur les ventes des produits qui pourraient résulter de cet accord de licence.





