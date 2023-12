Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client GSK: accord de licence avec le chinois Hansoh information fournie par Cercle Finance • 20/12/2023 à 14:06









(CercleFinance.com) - GSK a annoncé mercredi avoir signé avec la société biopharmaceutique chinoise Hansoh un accord de licence concernant le développement d'un conjugué anticorps-médicament.



En vertu de cet accord, GSK disposera d'une option exclusive qui lui permettra de poursuivre le développement de HS-20093, ainsi que sa commercialisation en dehors de la Chine, de Hong Kong, de Macao et de Taiwan.



GSK, qui précise que HS-20093 fait actuellement l'objet d'essais cliniques de phase I et II en Chine dans le traitement des tumeurs solides, prévoit de lancer une étude en dehors de Chine l'an prochain.



En contrepartie, le laboratoire s'est engagé à verser à Hansoh un paiement initial de huit millions de dollars, auquel pourraient s'ajouter plus de 1,5 milliard de paiements d'étape en cas de succès du projet, sans compter les éventuelles redevances sur les futures ventes du médicament.





