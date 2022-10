Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GSK: accord de collaboration de trois ans avec Tempus information fournie par Cercle Finance • 18/10/2022 à 10:08









(CercleFinance.com) - GSK annonce avoir conclu un accord de collaboration de trois ans avec Tempus, une société de médecine de précision basée aux États-Unis.



Cet accord va permettre à GSK d'accéder à la plateforme d'IA de Tempus, ainsi qu'à sa bibliothèque de données de patients anonymisé.



En s'appuyant sur sa capacité de pointe en matière d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique (AI/ML), GSK collaborera avec Tempus pour améliorer la conception des essais cliniques, accélérer le recrutement et identifier les cibles médicamenteuses.



Cela contribuera au taux de réussite de la R&D de GSK et permettra de fournir plus rapidement aux patients un traitement personnalisé, estime le laboratoire.



GSK a effectué un paiement initial de 70 M$ dans le cadre de cette collaboration et dispose d'une option de prolongation du contrat de deux années supplémentaires.





