GSK: accord 'confidentiel' autour du Zantac en Californie

(CercleFinance.com) - Gsk annonce avoir conclu 'un règlement confidentiel' afin de clore le dossier 'Zantac' instruit par la tribunal de Californie.

Cette affaire, qui devait être jugée le 20 février 2024, sera donc désormais rejetée.



GSK précise que cet accord témoigne de sa volonté d'éviter tous les désagréments liés à une longue procédure et qu'il ne constitue aucunement une reconnaissance de responsabilité.



GSK 'continuera à se défendre vigoureusement sur la base des faits et de la science dans toutes les autres affaires Zantac', précise le laboratoire.







Valeurs associées GSK LSE +0.85%