GSK: accord confidentiel autour du Zantac en Californie

(CercleFinance.com) - GSK a confirmé aujourd'hui avoir conclu un règlement confidentiel avec Boyd/Steenvoord, résolvant ainsi l'affaire déposée devant le tribunal de l'État de Californie.



A la suite de cet accord, l'affaire, qui devait être jugée à partir du 2 avril 2024, sera classée sans suite.



GSK indique que ce règlement vise à 'éviter les distractions liées à un litige prolongé dans cette affaire' et n'admet par ailleurs 'aucune responsabilité'.



Le laboratoire assure par ailleurs qu'il continuera 'à se défendre vigoureusement sur la base des faits et de la science dans toutes les autres affaires Zantac.'







