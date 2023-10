Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GSK: accord avec Zhifei en Chine pour promouvoir Shingrix information fournie par Cercle Finance • 09/10/2023 à 09:57









(CercleFinance.com) - GSK a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord exclusif avec Chongqing Zhifei Biological Products (Zhifei) afin de co-promouvoir le vaccin de GSK contre le zona, Shingrix, en Chine pour une période initiale de trois ans, avec une possibilité d'étendre le partenariat si toutes les parties en conviennent.



Zhifei, la plus grande société chinoise de vaccins en termes de chiffre d'affaires, a fait ses preuves en matière de promotion de l'accès à des vaccins innovants en Chine.



À compter du 1er janvier 2024, Zhifei bénéficiera des droits exclusifs d'importation et de distribution de Shingrix en Chine, en se concentrant sur la promotion du vaccin via son vaste réseau de services, qui couvre plus de 30 000 points de vaccination à travers le pays





Valeurs associées GSK LSE +1.06%