GSK: a finalisé l'acquisition d'Aiolos Bio

(CercleFinance.com) - GSK a annoncé aujourd'hui avoir finalisé l'acquisition d'Aiolos Bio, une société biopharmaceutique de stade clinique axée sur la satisfaction des besoins thérapeutiques non satisfaits des patients atteints de maladies respiratoires et inflammatoires.



L'acquisition d'Aiolos comprend AIO-001, un anticorps monoclonal anti-lymphopoïétine stromaïétique (TSLP) à action prolongée potentiellement le meilleur de sa catégorie, prêt à entrer en phase II de développement clinique pour le traitement des patients adultes asthmatiques.



L'AIO-001 pourrait élargir le portefeuille de produits biologiques respiratoires de GSK pour atteindre potentiellement les 40 % de patients souffrant d'asthme sévère présentant une faible inflammation de la T2 (un type de réponse immunitaire hyperactive associée à l'asthme).



Tony Wood, directeur scientifique de GSK, a déclaré : ' Compte tenu des options de traitement limitées pour les patients asthmatiques présentant une faible inflammation de la T2, nous sommes impatients d'utiliser notre expertise respiratoire approfondie pour potentiellement offrir un produit biologique à action prolongée à une plus grande partie des 315 millions de patients atteints d'asthme. '





