Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GS4 : l'activité des neuf premiers mois en léger recul Cercle Finance • 14/10/2020 à 12:10









(CercleFinance.com) - G4S, un groupe de sécurité britannique, indique que ses revenus des neuf premiers mois de 2020 sont en recul de 2% ' seulement '. Le recul de l'activité a en effet été compensé par un strict contrôle des coûts et par la baisse des frais d'intérêt. Par ailleurs, G4S a pu conserver mais aussi remporter de nouveaux contrats pour un CA annuel de 2 milliards de livres. Récemment, le groupe a par exemple remporté un contrat de 30 millions de livres par an pour fournir ses services à une nouvelle prison britannique. Après ces annonces, le titre G4S était en légère hausse à la bourse de Londres.

Valeurs associées G4S LSE +0.07%