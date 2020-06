GROUPON : pertes trimestrielles moins importantes qu'anticipé

(AOF) - Groupon a fait état d'une perte ajustée par action au premier trimestre de son exercice 2020 de 1,63 dollar, moins importante que la perte de 1,92 dollar par action anticipée par les analystes. Le chiffre d'affaires du spécialiste des achats groupés ressort à 374,2 millions de dollars, au-dessus du consensus FactSet de 365 millions. La société souligne que le Covid-19 a eu un impact majeur sur ses activités.

Elle ajoute que les licenciements et les congés en début d'année devraient lui permettre de réaliser des économies d'environ 100 millions de dollars cette année, et de plus de 125 millions de dollars à partir de 2021.

