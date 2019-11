Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Groupe TF1 : va de nouveau diffuser la Ligue des Champions Cercle Finance • 29/11/2019 à 17:51









(CercleFinance.com) - Le groupe TF1 annonce ce soir qu'il diffusera, dès 2022, la finale de la Ligue des champions de football. 'Le Groupe TF1 est fier d'annoncer l'acquisition de la finale de la Ligue des Champions pour les années 2022 - 2023 - 2024, soit 3 finales. Première compétition de football en Europe, la Ligue des Champions est un événement majeur qui bénéficiera d'une exposition de premier choix sur les antennes du groupe, en exclusivité en clair', indique TF1.

Valeurs associées TF1 Euronext Paris -0.14%