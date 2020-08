Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Groupe TF1 : va co-diffuser le match Lyon - Bayern de Munich Cercle Finance • 18/08/2020 à 16:38









(CercleFinance.com) - TF1 et le groupe Altice, maison-mère de la chaîne RMC Sport, ont trouvé un accord pour la diffusion de la demi-finale de Ligue des Champions opposant, demain, l'Olympique lyonnais au Bayern de Munich. Annoncée d'abord par le quotidien sportif L'Equipe, l'information a depuis été confirmée par TF1 sur ses réseaux sociaux. Le match sera donc diffusé à la fois sur RMC Sport et sur TF1. RB Leipzig - PSG, l'autre affiche du dernier carré de la compétition, ne passera pour sa part que sur la chaîne d'Altice.

Valeurs associées TF1 Euronext Paris +0.96%