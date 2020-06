Groupe TF1 : une nouvelle DG pour Unify

(CercleFinance.com) - Unify, pôle digital du groupe TF1, annonce ce lundi la nomination de Sabina Gros en tant que Directrice générale, en charge des revenus et des publishers en France et en Europe.

'Elle a pour mission de définir et assurer le développement du chiffre d'affaires publicitaire de Unify, incluant tous les canaux de vente : vente gré-à-gré et programmatique, data. L'objectif est de créer des offres globales en développant les synergies entre chacune des offres médias et solutions business de Unify afin de proposer aux agences et aux annonceurs français et européens des solutions pertinentes et ROistes', est-il précisé.