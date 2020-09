Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Groupe TF1 : récompensé deux fois au Grand Prix des Médias Cercle Finance • 04/09/2020 à 11:39









(CercleFinance.com) - Le groupe TF1 annonce ce vendredi qu'à l'occasion de la 22e édition du 'Grand Prix des Médias CB News' qui se déroulait mercredi, il a remporté 2 prix. 'Le Groupe TF1 est fier de s'être distingué dans le palmarès 2020 du Grand Prix des Médias et du Grand Prix des Régies CB News qui viennent récompenser chaque année l'innovation dans les médias : dans la catégorie 'Mouvement stratégique pour un média', grâce au partenariat ambitieux noué avec Mediapro pour la création de la chaîne Téléfoot ; dans la catégorie 'Meilleure Régie', par le public Agences, pour la régie TF1 PUB', précise le groupe.

Valeurs associées TF1 Euronext Paris +2.53%