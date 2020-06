Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Groupe TF1 : hausse des audiences en mai Cercle Finance • 02/06/2020 à 11:42









(CercleFinance.com) - Le groupe TF1 revendique ce mardi une 'excellente dynamique' s'agissant de ses audiences, avec 19,5% de PDA en mai. Ce 'score' est en hausse de +0,6 point sur un mois, et de +0,4 point en un an. Dans le détail, le groupe affiche une part d'audience de 21,7% sur les FRDA-50, et de 20,6% sur les 25-49 ans. Rappelons que TF1 a annoncé ce matin un accord avec Mediapro, qui lui permettra, via la future chaîne 'Téléfoot', une grande partie des prochaines saisons de Ligue 1.

Valeurs associées TF1 Euronext Paris +6.61%