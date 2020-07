Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Groupe TF1 : bien placé dans le Palmarès Ethics and Boards Cercle Finance • 06/07/2020 à 14:51









(CercleFinance.com) - Le groupe TF1 annonce ce jour être le 1er groupe média et figurer à la 22e place dans le Palmarès Ethics and Boards 2019 de la Féminisation des Instances Dirigeantes, parmi les 120 grandes entreprises françaises du SBF 120. 'Le groupe TF1 s'était déjà distingué en octobre dernier en se classant 24e et 1er groupe média au niveau international dans le Top 100 mondial des entreprises les plus respectueuses de l'égalité femmes-hommes (source Equileap). A travers une politique volontariste et ambitieuse de longue date, le groupe TF1 défend la place des femmes en interne et sur ses chaînes, en se positionnant comme un moteur de changement sur la question clé de l'égalité entre les femmes et les hommes en entreprise', commente le groupe.

Valeurs associées TF1 Euronext Paris +2.09%