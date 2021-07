Groupe SMA : une nouvelle organisation pour les implantations à l'international

(AOF) - Le groupe SMA s'organise afin d'accompagner son développement à l'étranger. Désormais, l'animation des filiales internationales et leur gouvernance sont redéfinies. Ainsi, Hervé Leblanc est nommé directeur général adjoint en charge des filiales internationales et des grands comptes. En parallèle, Xavier Laurent rejoint le groupe SMA en qualité de directeur des filiales internationales. Il prend ainsi en charge le pilotage de toutes les implantations à l'étranger et intègre le Comité de direction du groupe. De plus, Florence Cesmat est nommée directrice générale de la filiale espagnole, Asefa.

Concernant Victoria Seguros, filiale portugaise du groupe SMA : Francisco Campilho, directeur général adjoint depuis 2012, est nommé directeur général. Il sera accompagné par Carlos Suarez, directeur général adjoint depuis 2012, qui devient directeur général délégué.

" Cette organisation va nous servir d'appui pour nos perspectives de développement. Notre stratégie internationale repose sur un double objectif : accompagner nos sociétaires dans leurs activités à l'étranger et aller chercher de la croissance sur de nouveaux marchés en mettant le savoir-faire historique du groupe et sa longue expérience au service des professionnels locaux de la construction ", a commenté Pierre Esparbes, directeur général du groupe.