Groupe Richelieu envisage des prises de profits si le message de la Fed est hawkish

" La tendance de marché devrait être liée au message global de Jérôme Powell : un trend haussier si le message est dovish et des prises de profits si le message reste hawkish " conclut le gestionnaire d'actifs.

(AOF) - " Une hausse de 50 points de base serait très mal accueillie par le marché, " avertit Alexandre Hezez, stratégiste du Groupe Richelieu à quelques heures de la décision de politique monétaire de la Fed. Selon ce dernier, une telle hausse serait clairement déflationniste et de nature à détériorer encore les conditions de distribution de crédit. Pour Alexandre Hezez, la réunion aboutira à une hausse de 25 points de base, voire même à un statu quo. Le stratégiste du groupe Richelieu prévoit 50 points de base de hausse en tout sur le restant de l’année.

